台灣積體電路製造股份有限公司今（8）日公佈2021年9月營收報告。2021年9月合併營收
約為新台幣1526億8500萬元，較上月增加了11.1%，較去年同期增加了19.7%。累計2021
年1至9月營收約為新台幣1兆1492億2600萬元，較去年同期增加了17.5%。
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台灣積體電路製造股份有限公司今（8）日公佈2021年9月營收報告。2021年9月合併營收
約為新台幣1526億8500萬元，較上月增加了11.1%，較去年同期增加了19.7%。累計2021
年1至9月營收約為新台幣1兆1492億2600萬元，較去年同期增加了17.5%。
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