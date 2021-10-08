台灣積體電路製造股份有限公司今（8）日公佈2021年9月營收報告。2021年9月合併營收

約為新台幣1526億8500萬元，較上月增加了11.1%，較去年同期增加了19.7%。累計2021

年1至9月營收約為新台幣1兆1492億2600萬元，較去年同期增加了17.5%。

(時報資訊)

#台積電 #Q3

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