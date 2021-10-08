總統蔡英文今日出席玉山論壇時表示，儘管受到新冠肺炎疫情威脅，台灣上半年經濟成長率達到8.34％，出口成長31％，居於亞洲四小龍第一，全世界努力擺脫疫情並重新站穩腳步時，台灣可以在區域和平發展與繁榮中扮演關鍵角色。
蔡英文先是感謝澳洲前總理艾伯特應邀出席玉山論壇，在世界為疫情奮戰之際，來台分享對全球發展的見解。她也感謝許多國際領袖以線上方式參與玉山論壇，期盼大家有機會在疫情緩解後參訪台灣。
蔡英文表示，台灣在2016年開始推動新南向政策，透過與南亞、東南亞及澳洲、紐西蘭等國家的經貿、投資夥伴關係、以及教育、民間、科技、醫療等交流合作，促進區域繁榮。這段時間以來，台灣已經和夥伴國家簽訂超過80項協定或備忘錄。
她指出，儘管2020年受到疫情威脅，台灣仍召開許多線上會議，促進產業與東協企業交流，並在電子製造業、綠能科技、生技、資訊服務、 智慧城市、紡織及防疫等領域，促成了16項產業合作協議的簽署。台灣透過企業界在新南向夥伴國家進行投資，同時確保供應鏈的安全及推動區域發展。
蔡英文認為，台灣在高科技產業的能力，以及專業且全球化的勞動力，能在半導體、生技和再生能源等產業協助建立安全的全球供應鏈，這些產業比以往任何時候更亟需國際合作。
在經濟方面，儘管新冠肺炎疫情在2021年春天升溫，蔡英文表示，台灣上半年的經濟成長率達8.34％；出口成長了 31％，居亞洲四小龍第一；進口則增加了28.6％。
而2021年上半年，台灣對新南向國家的投資金額較去年同期增加58.87％，而新南向國家對台灣的投資也增加57.5％。台灣對東協國家的投資金額占整體投資的35.1％，超過對中國的25.8％。
蔡英文強調，在全世界努力擺脫疫情重新站穩腳步的重要時刻，台灣可以在區域和平發展與繁榮中扮演關鍵角色。
蔡英文也指出，台灣的面積或許不大，但已證明可在區域中占有重要地位。台灣面對外來威脅，屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員。展望未來，台灣的高科技產業，尤其是先進半導體生產，將有助振興區域及全球經濟。
(時報資訊)
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