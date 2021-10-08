台北日本工商會8日發表2021年對台灣政府政策建言白皮書，提出深化台日合作、重新檢視對日本食品進口管制、台日合作發展產業、建立穩定及具有競爭力的基礎建設、挽留優秀人才、建立有魅力的投資環境等6大建言。

在台日合作發展產業方面，日本工商會說，台灣是極為重要的世界性半導體生產基地，重要性逐年增加，由於日本半導體生產材料與生產設備都有優勢，期待台灣政府對於半導體供應鏈，希望能提供日商必要的支援，深化雙方合作。

值得注意的，由於台灣提出申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），日本也在台灣提出後表示聲援加入。日本工商會指出，支持臺灣加入CPTPP，這有助於擴大在台灣出口，在很多層面臺灣加盟CPTPP對於在台日商都有很大的助益。

(時報資訊)