【時報-台北電】IDC最新報告顯示，2021年上半年大陸無線藍牙耳機市場出貨量為5374萬台，同比增長26.8%。
其中，真無線耳機上半年市場出貨量3625萬台，同比增長32.1%；頸戴藍牙耳機上半年市場出貨量1189萬台，同比增長12.2%；頭戴藍牙耳機上半年市場出貨量514萬台，同比增長24.6%。
IDC報告指出，廠商積極參與拓展耳戴業務、新功能新形態對於需求的帶動以及價格逐漸下降等原因，共同推動該市場保持快速發展態勢。
IDC預計，2021年大陸藍牙耳機市場出貨量1.2億，同比增長26%。近兩年，受到廠商重點佈局、價格下降以及新功能新形態的帶動，藍牙耳機將保持較為快速的增長。隨著藍牙耳機普及度的提升，預計2024-2025年，藍牙耳機和智慧手機出貨量比例達到1：2，之後藍牙耳機市場增速將逐漸趨穩。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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