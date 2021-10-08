【時報記者沈培華台北報導】第三季東南亞市場受疫情影響整體用鋼需求，加上國際航運出現缺櫃、塞港、運費高漲等問題，讓不少鋼廠外銷事業受阻，使得短期鋼價再漲的動能趨緩，不過，因中國大陸限電、限產使國際間鋼鐵供給限縮，加上旺季需求仍在，預料對鋼價仍有一定之支撐。鋼市短期多空雜陳，中鋼(2002)受到外資等法人持續賣超，股價續下壓。
雖中國大陸限電、限產使國際間鋼鐵供給緊縮，但第三季受Delta疫情衝擊、航運不順暢，以及車用晶片缺貨等持續使下游成品/半成品庫存均增加，市場認為中鋼11、12月鋼價要再漲可能有難度，走平甚至轉跌機率提高，也壓抑近來中鋼股價表現。
中鋼仍舊看好11、12月旺季行情將顯現，加上中國能耗雙控、多家鋼廠同步減產，國際間鋼鐵供給減少，而基本剛性需求仍存，再加上原物料如煤價價持續高檔，使原料成本壓力居高不下，因此對明年至少上半年以前鋼市行情仍保持正面態度。
整體來看，鋼市短期雖有雜音，但整體供需狀況不差，鋼價仍有撐，市場預期，中鋼11月內銷盤價有可能仍力守平盤。
營運表現方面，隨著9月份盤價恢復上漲，中鋼9月營收預計仍在高檔，並推升第三季營收優於第二季、獲利也可望再創高，今年營收亦可望創下新高。近兩天，外資及投信法人同步賣超中鋼共逾4.5萬張，致中鋼今日股價跌落本波低點，下探33.05元，比9月14日高點40.35元回檔幅度達18%。
(時報資訊)
#中鋼
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：