【時報記者張漢綺台北報導】儘管大立光(3008)執行長林恩平釋出明年手機鏡頭升級進展會快一點，且公司也考慮實施庫藏股，但因短期營運無亮點，且法人擔心美系客戶為多元供應商持續放緩手機鏡頭升級，恐加劇供應鏈競爭，今天大立光盤中股價探底，一度失守2000元關卡，收盤勉強守住2000元關卡，玉晶光(3406)也失守400元關卡。
美系手機品牌大廠為扶植第二供應商不斷降低手機鏡頭硬體規格，智慧型手機鏡頭升級趨緩，讓擁有頂尖光學技術、聚焦高階鏡頭的大立光成為苦主，受到產品組合不佳影響，大立光第3季合併毛利率59.33%，失守60%關卡，創下2015年第3季以來新低。
林恩平在法說會用小故事說明產品組合不佳原因，林恩平表示，我們4年前做出6P鏡頭到現在還在交貨，4年前我們獨家製造出來，但客戶放規格給競爭對手，第二年競爭對手還是沒有做出來，去年做出來但不順，客戶只好再放規格，讓對手今年可以順利量產，我們的技術優勢整整領先了4年，但因為客戶希望扶植第二供應商不升級，致使今年產品組合不佳。
不過，雖然美系大客戶積極扶植第二供應商，但林恩平正面看待明年手機鏡頭規格升級趨勢，林恩平表示，明年手機鏡頭升級進展會快一點，8P等比較高規鏡頭導入客戶變多，感測器可望從原本的108M升級到144M、200M，感測器升級必須用較高的鏡頭解決方案，已見到1億畫素以上產品，也有2億畫素，公司也找到很多特殊解決光學鏡頭呈相問題的方法，如：微結構鍍膜、原由公司獨家供應、可減少照片邊緣扭曲、改善廣角照相功能的Freeform(自由曲面技術)亦因應客戶改善環測問題需求升級為Double Freeform(雙自由曲面技術)，以及解決原本視為物理特性的鏡頭flare(雜訊光)問題等，這些新技術都已經在設計了，且製造工藝很難，毛利率比較高，至於量有多少，要看客戶賣得好不好。
展望第4季，林恩平表示，由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，不知何時紓解，高階鏡頭預計明年才會開始出貨，10月及11月需求跟9月差不多，10月產品組合與9月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。
大立光在法說會中釋出大客戶希望扶植多元供應商策略，讓法人擔心大客戶持續放緩手機鏡頭升級，甚至增加更多新進供應商，致使供應鏈競爭加劇，今天大立光及玉晶光股價同步收低。
(時報資訊)
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