【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數203.12點，漲0.54點；總計366家漲、320家跌、86家持平；委買3718749張、委賣2133968張；總成交值810.50億元。

(時報資訊)

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