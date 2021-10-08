【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16640.43點，跌73.43點；總計391家漲、478家跌、121家持平；委買16384072張、委賣10496274張；總成交值2710.33億元。

(時報資訊)

#集中市場 #加權指數

延伸閱讀