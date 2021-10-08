紙本五倍券今（8日）開放第一波登記的民眾領取及消費，沒想到卻出現超商外聚集黃牛搶收購五倍券的亂象。事實上，民眾此舉恐怕已經觸法，經濟部先前就已公告，依照振興五倍券發放辦法規定，「紙本五倍券不得找零、轉售、兌換或退換現金，恐怕會被取消兌領款項資格。」
五倍券第一波開放領取使用，網路上竟有流傳超商外聚集黃牛的影片，以4500元的價格向剛領到五倍券的民眾購買，引起熱烈討論。
不過民眾此舉恐怕已經違法，經濟部先前就曾說明，「依照嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第7條第1款之規定，紙本五倍券不得找零、轉售、兌換或退換現金。
此外，依同法第9條第2項規定，營業人收受紙本五倍券違反第7條第1款所定轉售、兌換或退換現金之使用限制者，不得依前項規定兌領該筆款項，其情節重大者，得取消兌領款項之資格，請店家及民眾遵守規定勿試法。
不僅如此，經濟部已經要求各大電商及社群媒體平台業者，禁止上架轉售五倍券的相關內容，並強調，「後續倘有類似情事，應配合立即辦理下架，以防範非法交易發生。」
(時報資訊)
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