行政院長蘇貞昌發文表示，今早6點多，政府自購的110 萬劑 莫德納疫苗已經順利從美國亞特蘭大起飛，稍晚將會抵達台灣。
蘇貞昌指出，疫苗到貨漸趨穩定，指揮中心將會陸續開放更多年齡層的民眾接種第一劑、第二劑疫苗。請您一定要留意可以預約的時間、準時前往接種。
他呼籲，國慶連假將屆，無論有沒有接種疫苗，保持社交安全距離、勤洗手、遵守防疫規定最重要。
(時報資訊)
行政院長蘇貞昌發文表示，今早6點多，政府自購的110 萬劑 莫德納疫苗已經順利從美國亞特蘭大起飛，稍晚將會抵達台灣。
蘇貞昌指出，疫苗到貨漸趨穩定，指揮中心將會陸續開放更多年齡層的民眾接種第一劑、第二劑疫苗。請您一定要留意可以預約的時間、準時前往接種。
他呼籲，國慶連假將屆，無論有沒有接種疫苗，保持社交安全距離、勤洗手、遵守防疫規定最重要。
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