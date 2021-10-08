【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數202.53點，跌0.05點；總計305家漲、361家跌、98家持平；委買7090825張、委賣5022223張；總成交值716.73億元。

(時報資訊)

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