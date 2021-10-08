【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16614.73點，跌99.13點；總計347家漲、532家跌、105家持平；委買28665645張、委賣21753878張；總成交值2317.82億元。

(時報資訊)

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