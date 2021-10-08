全台五倍券8日開始領用花費，台南市早有網友迫不及待領取消費，7日晚間就有綁定電子券的民眾想在一過零時，就買消夜花用，8日超商領取大致順暢，民眾反應「只有金額不夠花的問題」。

全台五倍券8日開領，多數民眾一大早前往各超商領取，前15分鐘網路不順，之後領取狀況大致順暢。民眾花幾分鐘就拿到五倍券，笑著反應，「領取沒有問題，不夠花才是問題」。

民眾8日開始在超商領取五倍券。（程炳璋攝）

民眾對領用五倍券兩樣情，有綁定數位券的網友迫不及待，7日晚間就詢問，可否一過午夜零時就到商店花用吃消夜。享受搶先消費的快感。也有網友表示，又不是搶演唱會門票，過幾天再領就好。

台南市1家百貨公司業者表示，已經有領取五倍券的民眾，直接將券送到百貨專櫃店面存寄，聲明準備日後使用。

警方除了護送五倍券到超商，也安排勤務維持領券順暢，8日領取秩序大致良好，只有部分長輩不懂操作，花費較久時間。

(時報資訊)