美國醫療保險公司信諾（Cigna）7日（周四）宣布與保險商安達（Chubb）達成協議，將以57.5億美元出售亞太區7國的壽險、意外險與額外保障事業予安達，此交易預計2022年完成。
根據協議內容，安達將收購信諾韓國、紐西蘭、台灣、泰國、香港、印尼以及信諾在土耳其的合資事業股權。信諾指出，安達接手韓國事業後，將以「LINA Korea」的品牌名持續營運。
此交易仍須監管機關核可。信諾預期，交易淨稅後收益將達54億美元。
信諾執行長David M. Cordani指出，「與安達達成協議，使我們聚焦全球醫療健康服務領域策略更邁進一步。我們對於在亞太地區成功建立壽險、意外險和額外保障事業、提升該地區客戶的福祉與安全感而感到自豪。」
安達執行長格林伯格（Evan Greenberg）則表示，「信諾在A&H（意外與醫療）領域擁有壓倒性的優勢，在這些事業加入後，可讓我們在這個重要地區的全球佈局取得平衡。」
(時報資訊)
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