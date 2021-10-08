7日晚間美股續漲，A股8日早段復市靠穩，不過美國十年期國債孳息亞洲時段抽高，港股7日急逾700點後，8日早盤開高走低。
香港信報報導，恒指8日開盤漲363點，報25,064點，開市後轉弱，半日收市前曾倒跌106點，見24,595點半日低。恒指中午收報24,636點，跌65點，跌幅為0.3％，成交額為947.56億港元。
國企指數半日收報8,690點，跌22點，跌幅為0.3％。科指跌0.5％，報6,141點。
大陸動力煤價大跌，拖累煤炭股下挫，中煤大跌11.4％，神華跌5.5％，伊泰煤炭也大跌8.3％，蒙古焦煤跌7.3％，力量礦業跌8％。
煤價急降，電力股亦全線下挫。華潤電力跌破20港元大關，半日跌10.1％，龍源也急跌10.5％，中國電力急跌9.8％，中廣核新能源跌10.9％，大唐新能源跌12.6％，新天綠色跌11.1％。
(時報資訊)
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