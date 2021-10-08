【時報記者林資傑台北報導】2021年國慶3天連假倒數計時，金管會為加強保戶服務，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，維持保戶服務不中斷。
金管會亦請汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金連假維持服務電話暢通。同時，為確保資訊安全無假期，也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。
金管會表示，保戶於連假期間針對保險相關事項詢問、理賠申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供的免付費服務電話洽詢，各公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。
金管會表示，各保險公司、汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金的連假期間服務電話一覽表，已分別登載於金管會網站及產、壽險公會網站，保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄，以備不時之需。
(時報資訊)
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