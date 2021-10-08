【時報-台北電】8日三大指數集體開高，滬指開盤表現相對強勢，開盤後震盪下挫，創指衝高至漲逾1%後回落至翻綠。油氣開採板塊受利好消息刺激表現強勢，民航機場板塊持續走強，保險股漲幅擴大，白酒概念股走高，醫美概念板塊上行。水務板塊大幅拉升，錢江水利、重慶水務、中山公用、綠城水務、江南水務、國中水務等大漲，興蓉環境、渤海股份跟漲。

多空博弈激烈，個股漲多跌少，午間收盤，滬指漲0.33%，報3579.96點；深成指漲0.55%，報14387.89點；創指跌0.41%，報3231.30點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#深滬 #油氣開採 #民用機場

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28135.51 +457.30(1.65%)
12:56
南韓KOSPI
2952.20 -7.26(0.25%)
12:56
香港恆生
24667.69 -34.04(0.14%)
13:01
上證指數
3578.15 +9.99(0.28%)
13:01
深圳成指
14376.19 +67.18(0.47%)
13:01
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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