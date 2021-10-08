【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠艾訊(3088)受惠美洲專案訂單出貨量大增，帶動2021年9月及第三季合併營收以雙位數「雙升」強勁動能直衝歷史新高，帶動前三季營收重返成長軌道、改寫同期次高。法人預期若第四季出貨進度順利，營收可望持穩高檔，帶動全年營運表現優於預期。

艾訊股價8月初以52元參考價除息交易後走弱，窘陷貼息態勢，9月中下探48.7元的近1年半低點，近日於49～51元區間盤整。今（8）日在買盤敲進下開高飆升7.5％至54.5元，一舉重返填息路、填息率達96.15％，截至午盤維持逾4.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

艾訊公布2021年9月自結合併營收達6.53億元，月增達33.14％、年增達58.34％，帶動第三季合併營收15.47億元，季增達40.47％、年增達34.62％，雙雙改寫歷史新高。累計前三季合併營收36.17億元、年增6.43％，重返成長軌道、改寫同期次高。

艾訊受惠主力的歐美客戶訂單需求復甦，今年接單動能暢旺、在手訂單年增逾50％。惟受零組件缺料影響出貨進度、新台幣強升及基期較高影響，上半年稅後淨利1.65億元、年減6.98％，每股盈餘（EPS）1.98元，為近8年同期低點。

不過，隨著積極向同業調料、於現貨市場採購因應效益顯現，艾訊下半年出貨動能逐步提升，缺料影響減緩帶動月營收動能回溫。由於在手訂單需求良好，若後續出貨進度順利，法人預期第四季營收可望持穩高檔。

艾訊先前目標第三、四季營收回升至11～12億元、每股盈餘0.8～1元，全年營收繳出個位數成長、毛利率持穩約36％水準。由於第三季營收表現優於預期，若第四季營收持穩高檔，法人看好全年營收成長可望優於預期，獲利力拚重返成長軌道、優於去年表現。

艾訊表示，隨著疫苗施打率提升，歐美市場經濟活動復甦，帶動醫療、基礎建設、自動化設備、清潔能源相關訂單需求明顯增溫，尤以美洲市場需求最為強勁。在美國拜登政府規畫擴大基礎建設，相關需求可望持續，對未來訂單需求及營運展望維持樂觀看待。

(時報資訊)

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