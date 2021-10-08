【時報編譯張朝欽綜合外電報導】捷克最大出口廠商Skoda汽車宣布，由於全球晶片短缺，從10月18日開始，將顯著地減產，或甚至停產，一直到今年底。

　車用晶片供應中斷正在阻礙捷克經濟，以及中歐其他一些汽車製造業國家。Skoda發言人Tomas Kotera表示，即使是Skoda也無法避免這次全球危機。經濟學家指出，減產措施將導致捷克經濟成長預測的下調。豐田捷克也面臨停產。

　Skoda是捷克汽車業支柱，該國汽車業僱用有18萬名工人，佔去工業產出的四分之一。Skoda在庫房已經囤積數萬輛幾乎完工的汽車，就等待晶片裝上。而經銷商的回報指出，等待新車的時間已經拉長到需要數月時間。

捷克汽車工業協會表示，由於Skoda停產，該國今年汽車總產量應該與去年的疫情慘況相仿；預計今年產量為115萬輛，低於先前預測的130萬輛。

　汽車業的不確定性正成為中歐地區經濟一大拖累因素，迫使各個經濟體更多地依賴服務業或家庭支出的反彈，來推動成長。

　賓士和鈴木在匈牙利較活躍，目前也限制了一些產能。由於汽車業，匈牙利八月的工業產出大幅下滑，超過預期。

　周四的數據顯示，捷克八月工業生產出現年減，為二月以來首見下滑。

　Skoda擁有3.5萬名員工，表示將繼續維持員工就業，預計2022年下半晶片情勢將出現趨於平靜。

(時報資訊)

#捷克 #晶片 #車廠 #汽車

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