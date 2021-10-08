對於美國商務部要求半導體業者交出晶片庫存等涉及營業秘密資料，引發國內一片譁然，經濟部長王美花今(8日)表示，在與美國在台協會AIT例行會議時有提出廠商的關切，處長孫曉雅表示問卷並非針對性，填答也是自願性質，廠商在可能範圍內去填答，如廠商認為屬商業機密部分，可以不用填答，這是很明確的。
王美花今日在立法院接受媒體訪問時表示，她在與AIT的例行會議上，有提出廠商的關切，孫曉雅確實有提到，請廠商填的問卷不是針對性的，是針對整個半導體供應鏈，從上游到下游使用端，請廠商填答，包括韓國、德國廠商也都有收到，而填答也是自願性的，就廠商可能的範圍內去填答，廠商如果認是商業機密部分，可以不用填答，她強調，「這是很明確的」。
王美花也說，經濟部有跟廠商就這件事交換意見，並把AIT的說法轉達給廠商，廠商對這樣的方式也比較放心，因為美方本來就是我們廠商的主要客戶，廠商也會去就可能的資訊做填答。
據指出，王美花7日曾與台積電、聯電、世界先進、日月光等台灣半導體廠商舉行會議，向業者說明美國政府問卷為自願性，以及廠商可自由選擇答題，期能化解台灣廠商的疑慮。
(時報資訊)
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