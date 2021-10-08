中美高層日前在瑞士舉行會談，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，會談避免唇槍舌劍，富有成效。他強調，中美兩國必須負責任地管理「激烈的競爭」，但雙方談及台海問題時，有「強硬而直接的交流」。
外媒報導，中共中央政治局委員楊潔篪6日與蘇利文在瑞士蘇黎世面對面會談，蘇利文7日表示，會談富有成效，是一個真正的機會，可以在閉門會議上真正向對方展示不同的觀點和意圖。
蘇利文指出，這次會晤盡力創造一種環境，令兩國之間的激烈競爭能夠得到負責任的管理，而不會轉向衝突或對抗。他並表示，激烈的競爭需要積極的外交，因此需要更多這樣的會晤。
不過，蘇利文提到，在台灣海峽問題上，他與楊潔篪進行「強硬而直接的交流」，但未交代細節。他說，美方認為台灣是一個充滿活力的經濟體、民主政體，非常注重與台灣在多個維度上保持深厚而持久的關係。
(時報資訊)
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