【時報記者莊丙農台北報導】「振興五倍券」今日正式起跑消費，今年開放可在電商消費，各電商卯足全力搶進五倍券商機，網家(8044)旗下PChome 24h購物全力響應政府政策推出「五倍券振興專區」，延攬在地生產中小型店家、在地小農、庇護工場等業者，專區已串連超過百家廠商且陸續擴增，產品更涵蓋農產食品、生活文創、旅遊餐飲等共計上萬品項。Yahoo奇摩電商「振興五倍券專區」，除力挺在地店家，釋出免平台服務費、免續約費、行銷廣告費減免補助，並提供免費專業輔導團隊、拍賣賣家廣告回饋金等，協助店家佈局電商通路。
創業家(8477)旗下生活市集進行五倍券消費調查，統整五大熱門商品，提供消費指引。486團購網路平台全站皆可使用五倍券外，更另闢「五倍券加碼優惠專區」，享不限金額免運費，再加碼享專屬「放大優惠價」，最高加碼現省4萬元。
網家執行長蔡凱文表示，迎接五倍券的消費熱潮，以及下半年的購物盛事，相信透過與在地商家的串流合作，結合電商具備的數位能力及營運優勢，將能持續擴展虛實整合的銷售商機，放大五倍券的消費價值。此外，積極協助農友數位轉型，PChome線上購物即日起亦攜手彰化縣政府盛大推出「彰化優鮮產地直送專區」，媒合在地農漁會、農企業、農友，上架百項優鮮農特產，拉近產地與消費者的距離。
Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩拍賣旗下全台在地好物，橫跨涵蓋農產、美食與特方特產等多元品類，振興受疫情影響的在地中小企業、特色小農、優質商家以及公益組織等，希望透過專區為振興添助力。「振興五倍券專區」自今年10月8日起至明年4月30日推出折扣優惠，首波加碼祭出振興雙享受「買就抽購物金」、「滿額再贈」等2大活動。
生活市集調查五倍券四大消費類別、五大熱門商品，四大消費類別為：3C、旅遊享樂、居家用品、保健食品。近期適逢iPhone 13新機開賣及3C家電旺季，用振興券購買減輕高單價的負擔壓力，使3C家電成為成長最多的類別，較去年增加6成比例。生活市集進一步從這四大熱門類別中整理出五大熱門商品，分別為iPhone 13系列、洗碗機、香氛蠟燭、微型投影機及葉黃素保健食品。
486團購表示，國內疫情趨緩、防疫逐漸鬆綁，以隨身攜帶、迷你型防疫商品詢問度最高，也觀察到消費者針對秋冬超前部署，除濕機、乾衣機、烘鞋機也都是熱門品項。指定專區商品使用五倍券路即享「加碼放大優惠價」，直接現折，不必抽折價券也不必等下次消費才能使用，給消費者最直接便利的回饋。
(時報資訊)
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