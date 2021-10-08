勞動部8日公布最新無薪假統計，目前實施家數為2,921家，實施人數2萬7,050人。與上周相比，這次家數減少838家，人數減少1萬1,505人。勞動部表示，疫情比較穩定、管制措施放寬或鬆綁，再加上振興措施等，這次可以明顯看到住宿及餐飲業、批發及零售業明顯減少，特別是住宿及餐飲業實施無薪假的人數減少近5成。
勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，受到國內疫情穩定，防疫措施逐步放寬，國內的內需產業再度恢復活絡，除了住宿及餐飲業大約有8、9家中大型住宿業者宣布停止實施無薪假外，批發及零售業也減少了231家、1,700多人，都是以中小企業為主，而且多是民生用品的下游店家。
在運輸及倉儲業也見到復甦，李怡萱表示，其中以客運、特別是市區公車為主，與民眾比較願意出門，搭乘量有改善有關，但國外運輸的部分，因為邊境管制持續實施，短期內比較難改善。
至於支援服務業仍在增加，李怡萱指出，還是以旅行社為主，雖然家數有增加、但人數減少，主要是因為國旅逐步恢復，民眾開始外出遊玩，讓飯店旅宿業解除管制有關，但國際部分因為邊境管制依舊實施，所以仍繼續實施無薪假。
(時報資訊)
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