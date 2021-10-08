大陸缺電危機持續，路透引述煤炭交易員透露，內蒙古能源局要求72處煤礦加快推進煤炭產能釋放，從即日起，可臨時按照擬核增後的產能組織生產，建議新增年產能合計近1億噸。
內蒙古能源局官網9月30日發文，內蒙古積極落實18個省（區市）發電供熱用煤中長協煤源，落實發改委發電供熱用煤中長期全覆蓋煤源保障要求，積極協調煤源，對接相關省（區市），不折不扣落實保供任務。9月29日，18個省（區市）5,300萬噸煤源任務已全部分配到29戶重點煤炭生產企業。
官方指出，下一步，內蒙古能源局將持續進行調度協調和跟蹤問效，強化煤炭中長期合約履約監管，確保合約均衡、足量兌現，堅決完成冬季民生用煤保供任務。
受經濟復甦及電煤價格上漲，以及大陸雙碳目標等多種因素影響，大陸拉閘限電來襲，經濟前景蒙陰亦恐波及全球。
(時報資訊)
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