A股在十一長假後復市，上證指數半日升0.3％。上證指數開盤漲40點後，最多升44點，漲幅為1.24％，高見3,612點，半日收報3,579點，升11點，漲幅為0.33％，成交額為人民幣（下同）3,437.84億元。

深成指高開148點後，最多升180點，漲幅為1.26％，高見14,489點，半日收報14,387點，升78點，漲幅為0.55％，成交額為3,963.74億元。

滬深300指數半日收報4,918點，升52點，漲幅為1.07％，創業板指數報3,231點，跌13點，跌幅為0.41％。

各類股個別發展，石油股升逾6％，金融、食品股升2％，煤炭股則下跌逾4％，電力股跌逾3％。

(時報資訊)

#漲幅 #上證指數

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28135.51 +457.30(1.65%)
12:56
南韓KOSPI
2952.20 -7.26(0.25%)
12:56
香港恆生
24667.69 -34.04(0.14%)
13:01
上證指數
3578.15 +9.99(0.28%)
13:01
深圳成指
14376.19 +67.18(0.47%)
13:01
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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