美國信諾集團（Cigno）將七市場業務及合資公司出售給同為美商的安達（Chubb）集團，台灣子公司康健人壽亦在出售之列，已向金管會報告此交易案，康健人壽將全數撤離台灣，保險局局長施瓊華8日表示，將進行大股東適格性審查，確保康健人壽保戶及員工的權益。

據康健人壽報告的交易架構，Cigno是將台灣、香港、南韓、泰國、印尼、紐西蘭六個市場及土耳其合資公司的「股權出售」，並非「業務移轉」，所以售價高達57.5億美元。

也因為是股權出售，所以台灣康健人壽是全公司賣給安達集團，大股東改變，將由保險局審查股東適格性，即資金來源合法性、後續增資能力、長期經營承諾、對保戶及員工權益承諾、專業經營團隊等五大審查重點，其中，保險局就會要求保戶權益不因股權移轉有任何改變，及留用員工比率及確保員工權益等。

Cingo離開台灣的理由有二，一是總公司打算專心經營私人健康保險業務，即類似台灣的外溢保單，經由投保保單協助客戶管理健康；二是台灣有良善的健保制度，在台擴展私人健康險恐市場不大，因此決定撤離，其他在香港、南韓等市場，亦是全數撤離，不會再留在該市場經營健康險。

康健人壽來台10多年，原本是分公司，2011年轉為子公司，雖業務規模不大，但近年都獲利不錯，年年都可分現金股利給美國母公司，幾乎已把台灣的股本賺回去了。

(時報資訊)