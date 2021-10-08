五倍券今（8）日起可領取，台灣高鐵推出4項五倍券專案，包括搭高鐵送五星飯店、搭高鐵送租車自駕遊、「紙本券滿額送」、「雙人55折」等。
其中高鐵假期「五星自由行」專案，只要以五倍券購買高鐵來回車票，就可入住台北、新北、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等地知名五星級飯店。以高雄出發、入住台北晶華酒店為例，平日兩人同行，每人只要2990元，相當於高鐵標準車廂來回車票加10元，就可入住台北晶華酒店，且免費升等豪華客房。
「五星自由行」搭配飯店，雙北地區有君品、晶華、君悅、香格里拉台北遠東、台北福華、喜來登、新板希爾頓、板橋凱撒；台中有長榮桂冠、金典酒店；嘉南地區有耐斯王子台糖長榮、香格里拉台南遠東；高屏地區有國賓、寒軒、漢來、義大皇家、麗尊、高雄福華、墾丁福華、墾丁凱撒。
針對喜愛自駕遊的旅客，高鐵假期「自駕輕鬆升級」專案提供高鐵標準車廂來回車票加36小時租車，車型免費升級。適用取車車站包括：台北、台中、嘉義、台南、左營等5站。以兩人成行、台北出發到左營為例，每人只要3179元起，相當於高鐵來回車票加199元，就能加購格上租車及和運租車。優惠價格以高鐵標準車廂來回車票最低加價199元起，不同起訖車站有不同加價。
上述2項優惠都可搭配使用五倍券付款滿5000元，可獲1張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」的「紙本券滿額送」優惠。若是TGo會員持紙本五倍券，即日起至10月31日至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券滿1000元，即送1張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，每人每次最多送5張，限量10萬張，送完為止。
最後一項是「雙人55折」，今（8）日起透過台灣高鐵網路訂票系統「雙人55」專區，購買今年11月5日至明年1月20日指定車次標準車廂全票2張，且立即付款，就有機會享55折的限量優惠。該專案銷售至發車前第5天，高鐵公司強調是空前優惠，數量有限、售完為止。
(時報資訊)
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