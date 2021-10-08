【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數202.79點，漲0.21點；總計318家漲、333家跌、103家持平；委買6938468張、委賣4904946張；總成交值628.05億元。

(時報資訊)

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