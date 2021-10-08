【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16625.88點，跌87.98點；總計357家漲、515家跌、106家持平；委買27856410張、委賣21073715張；總成交值2013.62億元。

(時報資訊)

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