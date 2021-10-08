【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據消息人士透露，荷蘭反競爭當局已經發現，蘋果要求App開發商去使用蘋果自家的程式內(in-app)支付系統，是具有反競爭性的，已經命令要求改變。

蘋果應用商店的支付政策，要求App開發商只使用蘋果支付系統，蘋果抽的佣金約在15%至30%之間。

據了解，荷蘭消費者和市場管理局(ACM)從2019年以來啟動相關調查，後來縮小調查範圍，主要聚集在約會的app。其中包括了約會服務Tinder，該公司投訴，蘋果的規定妨礙了該公司與客戶就支付問題進行直接溝通。

知情人士表示，ACM沒有對蘋果處以罰款，但要求對程式內支付系統進行改革。

ACM拒絕對該報導提出評論。

知情人士指出，蘋果已經要求鹿特丹法院發布禁令，在蘋果上訴期間內禁止公佈該裁決。

法院證實，此案存在，已阻止公佈，但無法透露何時會作出判決。

(時報資訊)