在中國恒大債務危機爆發後，名列百大房企的花樣年也陷入債務困境，引發市場擔憂，8日花樣年2支債券在上交所跌超20％，臨時停牌。
上交所公告，「18花樣年」8日上午交易出現異常波動，自10時09分開始暫停交易，自10時39分起恢復交易。「19花樣02」則自10時12分開始暫停交易，自10時42分起恢復交易，停牌前18花樣年和19花樣02債券價格分別下挫23％和28％。
公司先前公告顯示，花樣年控股針對發行的本金總額為5億美元於2021年到期的7.37％優先票據，提出現金要約購買尚未償還的2021年票據本金，以及於公開市場購回本金總額合共650萬美元的2021年票據。從要約收購完成及註銷購回票據後，花樣年2021年票據剩餘未償還本金額為2.06億美元。
近期大陸多家房企債務出現問題，統計自2020年以來，包括華夏幸福、恒大集團、新力控股、花樣年等在內，共有8家大陸房企遭遇不同程度的經營、債務危機。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：