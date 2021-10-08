陸股從上周五十一長假休市，今（8）日恢復交易，國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）及元大滬深300正2（00637L）等，繼7日提前展開補漲逾4％後，今日再放量大漲6％以上。
經過一周休市後，陸股今天開市，搭上美國連二日反彈的多頭行情，上証指數及深圳成份指數，午盤前約各上漲10.33％及0.55％附近，另上證50指數、上證180指數、滬深300指數及深證100指數等，都約各大漲1.66％、0.87％、1.07％及1.08％，顯示大型股漲勢強。帶動相關在台股連動的股指ETF同步大漲。
除了上述三檔陸股ETF大漲逾6％之外，國泰中國A50正2、中信中國50正2、元大上證50、元大寶滬深、中信中國50、台新MSCI中國等，今天股價都強漲2～3％以上。
(時報資訊)
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