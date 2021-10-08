陸股從上周五十一長假休市，今（8）日恢復交易，國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）及元大滬深300正2（00637L）等，繼7日提前展開補漲逾4％後，今日再放量大漲6％以上。

經過一周休市後，陸股今天開市，搭上美國連二日反彈的多頭行情，上証指數及深圳成份指數，午盤前約各上漲10.33％及0.55％附近，另上證50指數、上證180指數、滬深300指數及深證100指數等，都約各大漲1.66％、0.87％、1.07％及1.08％，顯示大型股漲勢強。帶動相關在台股連動的股指ETF同步大漲。

除了上述三檔陸股ETF大漲逾6％之外，國泰中國A50正2、中信中國50正2、元大上證50、元大寶滬深、中信中國50、台新MSCI中國等，今天股價都強漲2～3％以上。

(時報資訊)

#陸股 #ETF

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28135.51 +457.30(1.65%)
12:56
南韓KOSPI
2952.20 -7.26(0.25%)
12:56
香港恆生
24667.69 -34.04(0.14%)
13:01
上證指數
3578.15 +9.99(0.28%)
13:01
深圳成指
14376.19 +67.18(0.47%)
13:01
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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