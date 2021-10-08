中國大陸高階通用型空氣壓縮機製造廠力達-KY公布9月外銷東南亞金額年增幅達六成以上，接單、出貨未受大陸限電及製造業採購經理人指數（PMI）遽降影響，9月及前三季合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創近三年同期新高。
力達9月合併營收人民幣1.26億元，年增7.41％，折合新台幣計價5.39億餘元，月增4.1％，年增6.91％。前三季合併營收人民幣8.03億餘元，年成長13.31％，折合新台幣34.85億元，年增15.38％，均改寫近三年同期新高。其中9月活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品營收比重占比分別是24.2％、60.0％及13.6％，外銷金額年增幅逾六成，主要集中在東南亞地區。
力達指出，力達9月推出新產品雷射切割專用螺桿機，正式進軍專用市場，規格搭載高效永磁變頻電機，節能降噪。雷射切割應用及市場發展空間廣大，力達已完成研發，正式在市場亮相，試產後正式銷售，可望再添銷售動能。
力達指出，9月中國PMI驟降至49.6，是去年2月新冠疫情爆發後的新低，反映供需兩端，製造業生產活動和市場需求總體放緩，中國限電政策衝擊製造業，未來工業製造成本恐增加。對企業來說，節能節電生產的議題，再度受到重視，力達目前福建廠區尚未被通知限電，未來仍會隨時注意政策變動及所受影響。
(時報資訊)
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