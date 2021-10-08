迪士尼串流平台Disney＋將在11月12日登陸台灣，8日舉行線上記者會上，請到吳姍儒挑大梁主持，並公布影迷最關注的訂閱費用之外，也請來漫威影業執行長凱文費吉（Kevin Feige）越洋連線喊話，而巨石強森、艾蜜莉布朗、「女鷹眼」海莉史坦菲德、莫允雯和許光漢等人也特地錄影片，預告作品將在平台上架。
Disney＋的訂戶屆時可觀賞包括漫威、皮克斯、星際大戰以及國家地理等節目，訂閱費用為每月270元，年費則為2790元，可讓4個裝置同時觀賞、支援10個裝置無限下載、個人化推薦介面、最多7個不同使用者，還有家長模式設定觀賞內容，以及 GroupWatch 等功能支援。
若對比市占率第一的串流龍頭Netflix訂閱方案，最便宜的「基本方案」要價270元，除了為SD畫質外，僅限使用1個裝置收看；而標準及高級方案則為330元及390元，得以升級畫質與使用裝置數。相較之下，Disney＋的費用頗具競爭力，用單一定價就可讓4個裝置同時觀賞，且享有4K UHD畫質，不過實際上線後，Disney＋表現如何則有待觀察。
《尚氣與十環傳奇》在全球取得佳績，Disney＋上架之際也能看得到該片。當凱文費吉被問到繼續合作梁朝偉的可能性，他相當興奮表示肯定，更大讚梁是電影傳奇，「我們絕對希望能再與他合作！許多北美觀眾才第一次認識他，但也都一直問我這題。當然，一切都要看梁朝偉的決定了！」
(時報資訊)
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