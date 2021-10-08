【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在搶短買盤逢低介入下，連9黑的豐田汽車帶領8日東證指數走高。早盤結束時，日經指數收28,275.52點，漲597.31點或2.16%。東證收1,974.51點，漲34.89點或1.80%。

　受到中國大陸經濟發展恐減緩，以及憂心美國通膨失控下，日經周線預計將跌1.8%左右。同時，10月迄今日經也已跌超過4%左右。

　立花證券認為，由於全球股市普遍翻揚，日股也跟著上漲，但目前只是搶短，漲勢應無法持久。同時，日本新政府也沒有祭出激勵日股上漲的政策，所以，市場只能寄望，31日日本眾院改選前，是否有任何利多消息。

　日股中，所有產業指數都上漲，只有航運相關族群是下跌的。

因為日元兌美元走貶，以出口為重的汽車類股上漲，豐田汽車漲3.67%，本田汽車也漲2.16%。

　日本最大煉油廠Eneos漲1%，根據日經新聞7日報導，日本最大石油公司Eneos控股計劃將以2000億日圓，約18億美元價格，從高盛和新加坡主權財富基金GIC手中，收購一家叫做日本再生能源公司(Japan Renewable Energy)。

(時報資訊)

#日股 #航運

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28135.51 +457.30(1.65%)
12:56
南韓KOSPI
2952.20 -7.26(0.25%)
12:56
香港恆生
24667.69 -34.04(0.14%)
13:01
上證指數
3578.15 +9.99(0.28%)
13:01
深圳成指
14376.19 +67.18(0.47%)
13:01
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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