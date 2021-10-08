市場分析指出，人行或將降準，花旗全球市場發表報告預計人行10月降準50個基點，以留出充足空間來保護流動性免受進一步衝擊。光大證券則表示，大陸第四季貨幣政策易鬆難緊，人行將適時加大公開市場操作，或再次降準來緩解市場的階段性流動性緊張。

港股金融股8日早段上漲，保險股表現最強，中國太保漲4.6％，新華保險升4.4％，中國人壽走高3.9％，中國人保升2.4％。

香港特首最新一份「施政報告」提到，將研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。券商股向好，國泰君安升4.9％，華泰證券漲2.5％，海通證券升2.4％，中信証券漲2.1％。四大行方面，建設銀行升0.8％，農業銀行、中國銀行揚0.7％，工商銀行升0.2％。

光大證券董事總經理、首席宏觀經濟學家高瑞東認為，進入第四季後，大陸經濟增速有望小幅反彈。高瑞東分析，貨幣政策易鬆難緊，央行或適時通過加大公開市場操作，或再次降準來緩解市場的階段性流動性緊張。第二季末金融機構超儲率為1.2％，整體處於歷史較低水準。

(時報資訊)

#人行 #貨幣政策 #港股通

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28135.51 +457.30(1.65%)
12:56
南韓KOSPI
2952.20 -7.26(0.25%)
12:56
香港恆生
24667.69 -34.04(0.14%)
13:01
上證指數
3578.15 +9.99(0.28%)
13:01
深圳成指
14376.19 +67.18(0.47%)
13:01
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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