櫃買中心8日表示，明係事業公司（6804）在8日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，明係事業公司成立於1985年12月間，董事長為江永平，主要經營業務是自行車及零組件製造，送件時資本額為2億7,400萬元。

明係事業公司2020年業績，營收13億6,199萬元，稅前盈餘3,245萬元，稅後盈餘2,580萬元，每股盈餘1.04元。

(時報資訊)

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