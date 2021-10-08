外商壽險再傳出售案，據外電指出，美商Cigno集團已宣布將七地區部分業務出售給保險大擘安達（Chubb）集團，即香港、台灣、南韓、泰國、印尼、紐西蘭的壽險、意外險與個人，但不包含健康險業務，及土耳其合資公司，出售給安達，售價高達57.5億美元，約近新台幣1,600億元，台灣部分即康健人壽，主要業務核心在健康險、壽險等商品，未來可能會專心在台經營健康險業務。

康健人壽前8月在台新契約保費13.88億元，在22家壽險公司中名列21名，主要是康健人壽大多銷售長年期健康險，如先前極有名的牙齒保單等，且台灣康健人壽上半年稅後獲利5.81億元，也連續六年發現金股利給母公司。

安達在台灣有產險及壽險分公司，壽險部分今年積極在投資型保單上，新契約排名擠入前10大，總公司買下台灣康健人壽部分業務後，是否併入安達人壽，仍待後續詢問。

康健人壽台灣分公司8日亦發出內部信，全文即「在過去的數十年裡，信諾集團(Cigna Corporation)透過對創新的不懈投入及提供高品質產品和服務，在亞大地區建立並發展了一系列強大的一流業務。我們為這些業務如何改善整個地區顧客的福祉和安全感而感到自豪。

今天，我們又為推進我們的戰略重點向前邁進了一步，同時為我們的其他全球業務線創造一條成長路徑。具體而言，我們已達成協議，將集團的七個國際市場投資組合中的壽險、意外險和個人險業務出售給Chubb。包括在泰、香港的這些業務（不包括我們的健康保險業務)以及我們在土耳其的合資企業。

Chubb 是全球最大的上市產物險公司，他們將此次交易視為一個絕佳的機會，可以進一步籍由我們團隊在全球主要地區鞏固的強大基礎，擴張業務。我認為這是對於我們International Markets（國際市場）團隊非凡的奉獻精神和辛勤工作的證明，也是對於我們每天為世界各地的客戶和合作夥伴提供深刻價值的驗證。」

(時報資訊)