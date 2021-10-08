美國日前要求台積電與韓國三星（Samsung）等半導體業者提供客戶數據、庫存等業務資料引發各界關注。台積電、聯電及力積電一致表示，客戶機密一定會保密。
車用晶片荒持續延燒，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月23日召開半導體峰會，找來台積電、韓國三星等半導體業者洽談，同時要求業者提供供應鏈相關數據資料，以調查晶片短缺問題癥結，引發各界關注，甚至有輿論質疑經濟部無法保障台廠利益。
經濟部長王美花6日與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）例行會面，當面向孫曉雅表達關切。王美花並於7日與台積電等半導體廠商開會，向業者說明美國政府問卷為自願性，可選擇答題，藉此消除台廠疑慮。
半導體廠態度低調，不評論與王美花開會一事，並一致表示客戶機密一定會保密。
台積電重申，不會洩漏敏感資訊，尤其是客戶的機密資料。
聯電表示，不評論是否曾收到美國政府的問卷，對於客戶的機密會採取保密措施，並與客戶一起合作。
力積電指出，有關客戶及營運等業務機密資料會保密；至於市場狀況等宏觀問題，則可能配合說明。（編輯：康世人）1101008
(時報資訊)
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