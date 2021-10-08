【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由億萬富豪投資人喬治．索羅斯（George Soros）創立的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）坦承該公司持有加密貨幣比特幣。

索羅斯基金管理公司執行長兼投資長Dawn Fitzpatrick接受彭博社訪問時表示，這間「家族辦公室」（family office）擁有「一些比特幣……但不是很多」 。

Fitzpatrick表示：「我不確定比特幣現在是否僅被視為是抗通膨資產，我認為該加密貨幣已經跨越了主流的鴻溝」。

所謂的家族辦公室，是專為富豪家族管理財富和提供金融服務的機構。

該公司尚未回應媒體有關於持有多少比特幣以及何時買進的詢問。

在機構投資人進場助攻下，全球最受歡迎、市值最大的加密貨幣比特幣近來價格表現強勁，周三比特幣價格一漲漲破5.5萬美元大關，較周二的約5萬美元左右大漲10%。

市場人士表示，美國監管機關近日來發表較為善意的言論，鼓勵了那些想進場的機構投資人。美國證券交易委員會主席Gary Gensler在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，他無意禁止加密貨幣。其發言呼應之前聯準會主席鮑爾的說法，這位美國央行總裁上周五亦在國會上表示他沒有要禁止加密貨幣的計畫。

根據Coindesk報價，周四亞洲時段目前比特幣跌近2%，報53870.52美元，仍較一周前的約4.3萬美元及今年初的約2.9萬美元大幅上漲。

比特幣並非是今年唯一價格大漲的加密貨幣。以太幣目前漲1.4%，報3566.78美元，亦較年初的約1,000美元大漲了兩倍半。

(時報資訊)