美國聯邦參議院今天通過法案，暫時為聯邦政府現行舉債上限28.4兆美元增加4800億美元額度，避免本月發生歷史性債務違約的風險，到12月初之前再決定更長期的解決方案。
路透社報導，經過數週的兩黨爭論，參院以50票贊成、48票反對的結果通過法案。稍早，11名共和黨籍參議員投票贊成程序性投票，好讓法案程序繼續進行。
法案經參院通過後，將送交聯邦眾議院，眾院批准後即可呈送白宮讓總統拜登簽署成法。眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍早說，她將把正在休會期的議員們召回來表決，但還不知道何時。
這項法案將美國聯邦政府的舉債上限額度暫時增加4800億美元，總額來到28.9兆美元，預期到12月3日就會用罄。
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