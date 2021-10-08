行政院主計總處主計長朱澤民昨因「一碗蚵仔麵線20元」的言論，被網友罵爆，今一名網友分享主計處近日公布的勞工平均薪資，統計至今年7月底，工業及服務業的工作者月薪平均高達5萬5800元，引發網友熱議，不少人認為這簡直是笑話，並吐槽說，不夠的部分政府要補嗎？
一名男網友今在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，行政院主計處近日公布「勞工平均薪資」，統計至110年7月底，全台工業及服務業的受僱員工共有806萬5千人，而本月的總薪資平均則高達55757元。
不少網友看傻直呼，勞工薪資平均5萬元到底是怎麼算的，繼20元的蚵仔麵線事件之後，感覺主計處統計出的平均收入也和現實差很多。「2021年最佳笑話獎」、「對不起，我拉低大家的水平」、「多數人有一半就要偷笑了，還5萬5千，政府盡會說X話」、「20元蚵仔麵線買不到，平均收入也差很遠」。
也有不少網友吐槽說，這個數字到底怎麼一回事，與現實薪資的落差，政府要補上嗎？「不夠你補給我」、「金額沒到請幫忙補上！謝謝主計處」、「不足的政府要補嗎」、「請問不夠的部分要去哪裡補領呢？」、「所以工讀生一個月2萬，行政院主計處處長一個月20萬，平均下來月薪就是11萬，是這樣算嗎？」
不過，也有網友指出，這個薪資本來就是平均值，一堆人情緒激動，但怎麼不去反思自己為何沒有達到平均值呢？為什麼不先思考怎麼努力提升自己的能力？與其在這邊抱怨，不如先改變自己，畢竟只有自己能為自己加薪。
行政院主計總處主計長朱澤民昨備詢時，提到一碗蚵仔麵線「20元」，慘遭網友痛批不食人間煙火，現在到底哪裡可以買到一碗20元的蚵仔麵線？針對此事，朱澤民今天再被問到此事表示，「我沒有聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」。
(時報資訊)
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