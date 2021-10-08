上周大陸寧波一家貨運業者才提到，從寧波港、上海港向美國西岸運費價格大幅下跌，「3天跌掉3個月漲幅。」未料，英媒7日也報導，大陸運往美西的40呎櫃航運成本近來腰斬，市場人士指出，接下來受到大陸電力短缺影響生產，沒有那麼多產品可裝滿貨櫃，預估貨櫃運價會再往下掉，長期費率已跌破5000美元。
英國金融時報報導，據數位貨運代理公司Shifl的數據顯示，今年9~10月期間，大陸運往美國西海岸（洛杉磯港）的40呎櫃運費大跌5成，主要受到疫情和大陸限電風暴衝擊。
Shifl創辦人兼執行長Shabsie Levy認為，由於運價可能持續疲弱，當初趁著運費大漲、交通壅塞而大買運能的貨運代理商，可能感受航運市況已觸頂，都希望趕快將手上運能脫手。
「目前最大問題在於，是否有那麼多產品來裝滿這些貨櫃。」Levy推測，航運費率可能跌得更低，據他觀察，從大陸運送40呎櫃至美國的長期運費已跌破5000美元。
上周中國經濟周刊報導，寧波一家貨運公司負責人馬勇表示，從寧波港、上海港向美國西岸運費價格大幅下滑，「3天跌掉3個月漲幅，目前應該是12000美元左右，差不多是3個月前的價格，由於貨量減少，價格自然就跌了，可能跟近期江蘇不少企業受限電政策影響生產有關。」
(時報資訊)
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