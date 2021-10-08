時序進入第四季，觀察今年以來海外股票ETF表現，在市場投資情緒因疫苗覆蓋率提升、經濟復甦腳步持續，及市場資金仍充沛下，風險性資產仍受市場青睞，海外股票ETF年至今表現亦是漲多跌少，其中前十強績效都在一成以上，上榜包括美國地產、印度、科技，表現亮眼值得續留意。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，近一年來看，受到疫情影響，遠距工作興起，加上低利環境，刺激新屋銷售及租金增長，令美國房市需求強勁，待售房屋供不應求。後市來看，隨基本面復甦趨勢未變，解封帶動經濟活動回溫，也讓租賃狀況獲得改善，整體承租率自去年低點回升，也帶動同店營業淨利回升。

加上部分投資機構，如養老基金或者金融公司，也透過購置建築物並用以出租，來收取房租，穩定現金流，在此購屋行為延續下，且市場供給有限，有助維持美國不動產市場氣氛熱絡，REITs股利率與10年債利差仍具吸引力，仍可望持續吸引資金目光。

李鈺涵指出，除基本面修復支撐外，拜登政府基建政策，也為特殊型REITs帶來發展利多，政策當中的提升網網路覆蓋率，更顯電塔、基地台業務發展的重要性，才能使通續網路能遍及偏遠地區。在網路的發展也將進一步刺激對於雲端資料中心的需求，像是電塔、基地台、資料中心等特殊型REITs，成長趨勢持續看好。建議不妨透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，並能以此兼顧穩健收益來源。

(時報資訊)