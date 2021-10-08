時序進入第四季，觀察今年以來海外股票ETF表現，在市場投資情緒因疫苗覆蓋率提升、經濟復甦腳步持續，及市場資金仍充沛下，風險性資產仍受市場青睞，海外股票ETF年至今表現亦是漲多跌少，其中前十強績效都在一成以上，上榜包括美國地產、印度、科技，表現亮眼值得續留意。
群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，近一年來看，受到疫情影響，遠距工作興起，加上低利環境，刺激新屋銷售及租金增長，令美國房市需求強勁，待售房屋供不應求。後市來看，隨基本面復甦趨勢未變，解封帶動經濟活動回溫，也讓租賃狀況獲得改善，整體承租率自去年低點回升，也帶動同店營業淨利回升。
加上部分投資機構，如養老基金或者金融公司，也透過購置建築物並用以出租，來收取房租，穩定現金流，在此購屋行為延續下，且市場供給有限，有助維持美國不動產市場氣氛熱絡，REITs股利率與10年債利差仍具吸引力，仍可望持續吸引資金目光。
李鈺涵指出，除基本面修復支撐外，拜登政府基建政策，也為特殊型REITs帶來發展利多，政策當中的提升網網路覆蓋率，更顯電塔、基地台業務發展的重要性，才能使通續網路能遍及偏遠地區。在網路的發展也將進一步刺激對於雲端資料中心的需求，像是電塔、基地台、資料中心等特殊型REITs，成長趨勢持續看好。建議不妨透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，並能以此兼顧穩健收益來源。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：