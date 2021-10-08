在疫情之中，中租控股籌資動作仍不停歇，旗下泰國公司-亞洲興業租賃ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC CO., LTD.（ASK） ，今（8）日完成三年期1.2億美元（約合新台幣33.3億元）聯貸案，將用以充實營運資金，為未來成長預作準備。

此聯貸案在各銀行踴躍參貸下，超額認購達300％，再創中租控股東協國家聯貸案之紀錄，最終以1.2億美元簽約，展現金融機構對中租控股暨旗下公司經營成果的肯定與支持。

此聯貸案由日商瑞穗銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並由遠東國際商業銀行擔任共同統籌主辦銀行，彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、合作金庫商業銀行、玉山商業銀行及上海商業儲蓄銀行擔任共同主辦銀行，另有板信商業銀行、中國輸出入銀行、陽信商業銀行及台新國際商業銀行共同參與本案。

(時報資訊)

#中租控股 #聯貸案

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