【時報記者林資傑台北報導】華新(1605)今（8）日發行首檔無擔保普通公司債，5年期票面利率0.7％、發行金額75億元，由凱基證擔任主辦承銷商，華銀、彰銀及群益證擔任協辦承銷商。此檔公司債為今年信用評等twA-中發行量最大的一檔，顯見穩健的信用品質獲投資人青睞。

華新此次發債主要為配合業務成長的資金需求，由於目前國內利率處於歷史相對低檔，發行無擔保公司債可鎖定中長期資金成本、減少利率變動風險以強化財務結構，有助資金調度穩定性，進而提升未來資金調度彈性，降低景氣循環對籌資及理財活動衝擊。

1966年創立的華新目前已是大中華區電線電纜及不銹鋼產業領導廠商，並成功跨足商貿地產、資源與科技產業投資。公司專注本業經營，聚焦深耕核心事業，近年秉持精益求精信念，積極致力基礎材料研發與科技應用，促進產品升級與擴大產業應用市場。

受惠全球經濟展望熱絡，電線電纜與不銹鋼事業銷量與獲利均成長，加上印尼鎳生鐵產線逐步量產，華新上半年歸屬母公司稅後淨利54.71億元、年增達83.05％，每股盈餘（EPS）1.6元。前8月自結合併營收959.22億元、年增達35.33％，均創近3年同期高點。

華新電線電纜及接續材料配件製造銷售業務約貢獻營收52％、不銹鋼及高鎳合金鋼的冶煉加工及銷售約33％、地產約8％。展望後市，公司對不鏽鋼業務維持樂觀、線纜業務可維持上半年獲利表現，印尼鎳生鐵接單及產能均滿載，持續看好下半年營運表現。

(時報資訊)

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