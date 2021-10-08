全球綠色債券市場迎來多頭行情，根據《氣候債券倡議組織報告》，近十年全球綠色債券發行規模成長幅度已高達86倍，在溫室效應、氣候變遷及節能減碳等各種永續議題的帶動下，發行規模2012年僅31億美元，一路激增至2020年2,695億美元，今年截至9月底止，規模更來到2,674億美元，預期全年將再超越去年，整體綠債市場漲勢難擋。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，美國與歐盟的綠色復甦計畫、市場需求及低融資成本等因素，促使企業積極搭上綠色金融順風車。預測2021年綠色、永續債券與貸款發行金額估可達到1兆美元，較2020年增長逾三成。在投資報酬上，綠色債券也比全球債券表現來得好，無論二年或更長的五年累積報酬率，綠債各以5.33％及14.4％的強勁表現，勝過一般債券。

統計至10月6日為止，若觀察全球綠色債券指數，與全球綜合指數作為一般債券參考指數表現，以綠色債券近二年累積報酬率達5.33％，較全球債的4.45％來得高。拉長至5年來看，全球債券報酬率升至11.77％，但綠債以14.4％略勝一籌。

周鉦凱指出，綠色債是投資於各類環境項目的籌資工具，能向投資者提供固定收益，目前主要由政府、金融機構及發債商提供投資者認購。所籌集的資金僅限於用來推展綠色項目及環保產業，例如建造綠色建築、可再生能源設備、綠色運輸等，從而解決環境問題，推動綠色經濟發展。與普通債相比，綠債能讓投資者參與可持續發展，也具環境效益的投資，兼收環保與投資之利。

尤其低碳相關的多重資產基金，納入流動性較佳的大型股、成長性較高的中小型股，及低波動且多為投資等級信評的綠色可持續發展債，透過股有債資產配置組合，有助提供穩健的收益成長空間。

(時報資訊)