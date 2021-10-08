行政院主計長朱澤民1碗蚵仔麵線20元的答詢引發熱烈討論，經濟部長王美花今(8日)被問及此事時沒有正面回應，但表示最近比較常吃滷肉飯，被問到知不知道價錢時答說，小碗大概30元左右。

主計總處公布的9月消費者物價指數(CPI)年增高達2.63%，創8年半新高，外界憂慮通貨膨脹蠢蠢欲動，主計長朱澤民7日在立法院回答立委羅明才詢問知不知道現在1碗蚵仔麵線多少錢時，竟答20元，引起現場一陣騷動，羅明才也虧朱澤民吃米不知米價。

王美花今日在立法院受訪時也被問到這個熱門題，只見王美花沒有正面回應，僅以「謝謝」來回答，並表示她最近比較常吃滷肉飯、肉圓，媒體進一步問知不知道滷肉飯的價錢，王美花說，小碗滷肉飯大概30元左右。

(時報資訊)