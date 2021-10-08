港股上市的蘋概股瑞聲科技發出盈利警告，預告第三季淨利潤約人民幣（下同）1.66億至2.1億元，跌幅為51％～61％。瑞聲科技解釋，淨利潤下跌主要是匯兌收益大幅減少、經營成本上漲及因晶片短缺導致來自新機型的需求減弱。
但瑞聲科技表示，對中長期前景謹慎樂觀。港股上市的瑞聲科技8日逆市下跌9.7％，開報33港元破底，盤中跌幅一路擴大至11.6％，成交額為8.5億港元。
瑞聲科技指出，2020年第三季公司獲得重大匯兌收益，但預期2021年第三季匯兌收益將大幅減少或損失，在很大程度上導致淨利潤減少。
瑞聲科技又表示，疫情引起的全球供應鏈中斷，使大陸經營成本上漲，以及大陸客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型，導致需求減弱，對第三季淨利潤帶來重大不利影響。
數據顯示，瑞聲前三季淨利潤約10.87億～11.31億元，年增約45％～51％，而第三季業績預期將於11月中旬公布。
(時報資訊)
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