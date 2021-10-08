【時報-台北電】經濟參考報訊，中央監管政策力道不減，加上房地產風險事件、行業節前資金回流影響，內地信託發行冷清。用益信託日前公布，全國68家信託公司9月共發行2312只集合信託產品，總規模1472.5億元(人民幣，下同)，融資額度年減32.9%。
中國信託業協會表示，自資管新規上路，信託業面臨轉型困難，導致信託資產規模持續縮水。據統計，截至今年第二季末，信託資產規模為20.64兆，較去年同期相比減少0.64兆，降幅為3.02%；另與今年第一季末比，環比增加0.26兆，增幅為1.28%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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